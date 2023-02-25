شكرا لقرائتكم خبر عن "عرين الأسود" تعلن أول عملية ثأر لضحايا نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعات "عرين الأسود" الفلسطينية أنها نفذت "أول عملية نوعية" ردا على اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس الأربعاء الماضي، أدى إلى اشتباكات أسفرت عن سقوط 10 قتلى وإصابة العشرات.

ونشرت "العرين" بيانا عبر "تلغرام"، قالت فيه إنها استهدف "معسكر صرة الاحتلالي وبشكل مؤكد تم تحقيق إصابتين خطيرتين في صفوف الجنود".

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي "رداً على مجزرة الاحتلال التي ارتكبها في مدينة نابلس يوم الاربعاء 23/2/2023"، وقالت إنها "أول عملية نوعية تعد أول العمليات في سلسلة عمليات الثأر".