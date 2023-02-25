شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. التيار الصدرى يعترض على تعديل قانون الانتخابات: لا للدائرة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القيادي في التيار الصدرى حاكم الزاملى، اعتراضه على تعديل قانون الانتخابات الذي يسعى الإطار التنسيقي لتمريره في مجلس النواب العراقى.

ونشر الزاملي عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، مقطعا مصورا لممثل المرجعية الدينية عبد المهدى الكربلائى وأرفقه بتعليق يقول "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة".

ويقول الكربلائي في المقطع إن "رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة"، ويضيف أن "القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان".

وكان البرلمان العراقي أخفق أمس الخميس، في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وأدرج المجلس مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2008 الوارد من اللجنة القانونية ولجنة "الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم"، ضمن جدول أعماله، فيما تم تأجيل انعقاد الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان شاخه وان عبد الله لمدة نصف ساعة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب، إن مجلس النواب أجلّ انعقاد جلسته الى يوم الاثنين القادم.