شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس: نحرص على توثيق علاقات التعاون مع الدول الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، حرص تونس على مزيد من توثيق علاقات التعاون والأخوّة مع بلدان القارة الإفريقيّة والاتحاد الإفريقي.

ونقل بيان أصدرته وزارة الشئون الخارجية التونسية عن الوزير تأكيده خلال استقباله مجموعة السفراء الأفارقة الجمعة على أهميّة الهجرة النظامية باعتبارها رافدا من روافد التنمية والثراء والتنوع مبرزا استعداد تونس مواصلة وتشجيع التنقّل الشرعي للأشخاص داخل الفضاء الإفريقي وفي بقية دول العالم، منوها إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تهدّد أمن وسلامة تونس وغيرها من الدول خاصة الدول الإفريقية.

وأكد التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والإفريقية، داعيا إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة.

بدورهم، أشاد السفراء الأفارقة بمكانة تونس التاريخية المتميزة، مؤكدين حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير الشرعية.