شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3 طائرات إماراتية تحمل مساعدات إغاثية إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية السورية، اليوم /الجمعة/، ثلاث طائرات إماراتية محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذى تعرضت له سوريا فى الـ 6 من الشهر الجارى.