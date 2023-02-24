شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت لـ"الخليج 365": إشادات واسعة بين الكويتيين بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أسامة شلتوت سفير مصر لدى الكويت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن التنمية الاجتماعية التى تشهد جهودا مكثفة فى مصر، وأبرز مشروعاتها مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى لتنمية الريف بشكل خاص، تلقى إشادات كبيرة بين الكويتيين، فهو بالفعل مشروع القرن.

وأشار السفير أن هذا يأتى ضمن محاور تنمية مصر ككل، بالترافق مع تطوير البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادى والاجتماعى، وهى كل لا يتجزأ، مؤكدا أن المستثمر العربى أو الأجنبى ينظر للدولة وبنائها ككل.

وأكد السفير شلتوت، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد أحد أهم مظاهر الاستثمار العام فى التنمية المستدامة وتم تصنيف هذه المبادرة من قبل الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة وتعد أكبر مبادرة تنموية فى العالم، وخطتها تسير نحو تحسين حياة نحو60% من المصريين، حيث تستهدف أكثر من 4670 قرية موزعة فى 20 محافظة إلى مجتمعات ريفية مستدامة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد.

ومن جانبها، كانت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين قباج قد أشارت إلى أن المبادرة تضم أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وأن الوزارة تتعاون فى إطار "حياة كريمة" مع مؤسسات المجتمع المدنى والوزارات والهيئات الشريكة فى العديد من المحاور من التأهيل لذوى الإعاقة والتمكين الاقتصادى والطفولة، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بملف تنمية الطفولة المبكرة نظرا لأهمية هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه يوجد أكثر من 27 ألف حضانة وجرى عمل منهج ومعايير للحضانات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل التراخيص إلى جانب دور الوزارة من مساهمات بالمدارس المجتمعية.

وفى مجال ذوى الإعاقة يجرى تقديم العديد من الخدمات التأهيلية والدمج إضافة إلى تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى للأسر المستهدفة وتوفير الإقراض والتدريب وورش إعداد أسر منتجة ومراكز التكوين المهنى، معلنة أن الشهر المقبل سيشهد إطلاق استراتيجية التطوع، مشيرة إلى الدور المهم الذى قدمه المتطوعون فى قمة المناخ بشرم الشيخ COP27.