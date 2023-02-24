شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر يجرى حركة تغييرات واسعة تشمل 24 سفيرا و15 قنصلا عاما و9 قناصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون حركة تغييرات واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي، شملت 24 سفيرًا و15 قنصلاً عامًا و9 قناصلة، وفق الإذاعة الجزائرية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج: "في إطار إعادة الانتشار الدبلوماسي، أجرى الرئيس عبد المجيد تبون حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي"، مضيفا أن "هذه الحركة شملت 24 سفيرا و15 قنصلا عاما و9 قناصلة".

أضاف أن هذه التعيينات تهدف إلى إعادة تنشيط الجهاز الدبلوماسي للبلاد وجعله يتماشى مع المتطلبات الراهنة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، وكذا مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والاقليمية والدولية".