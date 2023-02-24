شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر يجرى حركة تغييرات واسعة تشمل 24 سفيرا و15 قنصلا عاما و9 قناصلة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج: "في إطار إعادة الانتشار الدبلوماسي، أجرى الرئيس عبد المجيد تبون حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي"، مضيفا أن "هذه الحركة شملت 24 سفيرا و15 قنصلا عاما و9 قناصلة".
أضاف أن هذه التعيينات تهدف إلى إعادة تنشيط الجهاز الدبلوماسي للبلاد وجعله يتماشى مع المتطلبات الراهنة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، وكذا مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والاقليمية والدولية".
وكان الرئيس الجزائري قد أكد أن بلاده تعكف على وضع استراتيجية لتطوير الهيدروجين بما في ذلك الهيدروجين الأخضر (طاقة تنتج دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي) من أجل تمكين الجزائر من الاندماج الكامل في الديناميكية العالمية المرتبطة بالانتقال نحو الطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن تطوير قطاع المناجم وتثمين الثروات المنجمية يندرج في صلب أولويات الحكومة باعتباره خيارًا جوهريًا لتنويع الصادرات من خارج قطاع المحروقات.
وأوضح تبون أن "الجزائر الجديدة" تتوجه نحو عهد خال من الفساد والظلم، وكل أشكال الانحرافات من بيروقراطية ورشوة ومحاباة، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات من أجل بناء اقتصاد عصري قوي، يقوم على الشفافية والتنافسية، ويطلق المبادرات والأفكار لخلق الثروة وفرص العمل، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وأعرب الرئيس الجزائري عن ثقته في قدرة قطاع الطاقة في بلاده على إحداث الطفرة في مسار التحول نحو الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أنه بالرغم مما يتيحه النفط والغاز لبلاده من أفضلية في هرم المصادر الطاقوية، إلا إنها تتوفر على "إمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية، وشبكة كهربائية واسعة، وبنى تحتية محلية ودولية لنقل الغاز الطبيعي، فضلا عن النسيج الصناعي، لاسيما ذلك المرتبط بإنتاج "الأمونياك"، و"الهيدروجين".