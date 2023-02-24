شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توقع اتفاقيات لتعزيز خدمات الرعاية الصحية باليمن وللاجئين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت السعودية عدة اتفاقيات لتعزيز خدمات الرعاية الصحية باليمن وللاجئين السوريين في لبنان، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقع اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب، يستفيد منها 3752 فردا، فضلا عن توقيع المركز اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 88 ألفا و470 فردا.



وفي السياق ذاته، وقع مركز الملك سلمان اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية ضحايا الحروب، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار بلبنان، يستفيد منها 100 ألف فرد، يتم بموجبها تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي للاجئين والمجتمع المضيف وبالأخص الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول للمراكز الصحية المتخصصة.



وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين والمحتاجين في لبنان وتعزير نظام الرعاية الصحية المتكامل.



وفي سياق متصل، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع مفوضية العون الإنساني بالسودان، بهدف التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعرفة والمعلومات، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال العمل الإنساني.



وذكرت وكالة "واس" أن الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش منتدي الرياض الدولي الإنساني الثالث، تأتي في إطار سعي المركز لتعزيز التنسيق والتفاهم المشترك مع المؤسسات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية وتطوير آليات العمل الإنساني.