شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل خروج مسيرات استثنائية، تلبية لدعوة الحركة الوطنية الأسيرة بجعل اليوم "يوم نفير" لنصرة الأسرى والقدس.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية بمحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، إن الاحتلال اطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على مسيرة خرجت من مسجد "الشيخ علي بكاء" بحارة الشيخ، وصولا إلى البلدة القديمة وباب الزاوية وسط المدينة.. مضيفا أن مواطنا أصيب بقنبلة صوت في رأسه؛ مما أدى إلى نزيف دماغي وقد وصفت حالته بـ "الخطيرة"، فيما أصيب آخرون بالأطراف السفلية بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.



واندلعت مواجهات عقب صلاة الجمعة، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "تياسير" العسكري، شرق محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة الغربية.



وفي (جبل النار) محافظة "نابلس" الشمالية، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال الاشتباكات في قرية بيت دجن وبيتا.



وقالت مصادر بالهلال الأحمر والإغاثة الطبية الفلسطينية، إن نحو 30 شخصًا أصيبوا بالاختناق نتيجة الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال قمعها لمسيرة بيت دجن الأسبوعية، كما أصيب مواطنان بقنابل غاز أحدهما في الكتف، والآخر في اليد.



وأضافت المصادر أن 10 آخرين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس.