شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عضو المجلس الثوري بـ"فتح" بقنبلة صوت خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الجمعة، بقنبلة صوت في وجهه، أسفرت عن نزيف، وذلك خلال قمع الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة في مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات، عقب صلاة الجمعة، في مدينة الخليل إلى جانب عدة بلدات بالمحافظة، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة ما ارتكبه مؤخرًا من مجزرة في "نابلس" أدت إلى استشهاد 11 مواطنًا، بينهم مُسنان، وإصابة 100 آخرين.



وردد المشاركون في المسيرات الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، قبل أن يهاجمهم جنود الاحتلال بالرصاص المطاطي، وقنابل الصوت، والغاز السام.

ومن المتوقع أن تشهد الضفة الغربية مواجهات شديدة في كل أنحائها اليوم بعد أن أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال اليوم /الجمعة/ يومًا للنفير العام.



وشهدت كل مدن الضفة وكل محافظات قطاع غزة الليلة الماضية مسيرة عارمة ضد الاحتلال.