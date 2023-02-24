شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ومسيرة للتنديد بمجزرة "نابلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.



وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.



وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



وخرجح آلاف المواطنين عقب انتهاء الصلاة في مسيرة تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس يوم /الأربعاء/ الماضي.