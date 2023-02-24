شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات الدولية السعودية تصدر ختمًا خاصًا احتفالًا بيوم التأسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المديرية العامة للجوازات فى المملكة العربية السعودية، بمناسبة يوم التأسيس عبر إدارات الجوازات بالمنافذ الدولية في كافة مناطق المملكة، من خلال استقبال المسافرين بكل حفاوة وترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة. وفق بيان للسفارة السعودية.

وأصدرت الجوازات ختما يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية عام 1727م، ويحمل معانٍ جوهرية تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، يختم به جوازات المسافرين في هذا اليوم، ليكون توثيقًا ورمزًا للذكرى الوطنية المجيدة.