شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مشتركة للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا ، يستفيد منها 218.138 فرد.