شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شرق مصر ويشعر به سكان القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء، أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضربت البلاد.

وأضاف المعهد القومي، أن الهزة الأرضية التي ضربت البلاد في وقت مبكر من صباح الجمعة، على عمق 20 كيلومترًا شمال مدينة السويس.

وأوضح أن الزلزال شعر به سكان محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكذلك سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى.

وفي نفس الإطار، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان عاجل، تسجيل هزة أرضية جنوب اليونان بقوة 3 ريختر.