شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والمملكة المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الخميس مع سفيرة المملكة المتحدة لدى تونس هيلين وينترتون، سبل تعزيز التعاون الثنائي.