شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يجرى حركة تغييرات واسعة فى السلك الدبلوماسى والقنصلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حركة تغييرات واسعة في السلك الدبلوماسى والقنصلى.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أنه في إطار إعادة الانتشار الدبلوماسي، أجرى الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ شملت 24 سفيرا، و15 قنصلا عاما، و9 قناصلة.

وبحسب البيان، تهدف هذه التعيينات إلى إعادة تنشيط الجهاز الدبلوماسي للجزائر، وجعله يتماشى مع المتطلبات الراهنة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج، وكذلك مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.