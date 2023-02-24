شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تؤكد عراقة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، عراقة العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، كما استعرضت الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى تونس ومدى التقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاحات، مع الإشارة إلى الصعوبات والعقبات والتحديات التي تواجه المسار الإصلاحي.

جاء ذلك خلال استقبالها سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد بتونس جوي هود، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية.



ورحبت رئيسة الحكومة بالدبلوماسي الأمريكي، معبّرة عن تمنياتها له بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه الجديدة في تونس.



من جانبه، عبّر جوي هود عن رغبة الجانب الأمريكي في تدعيم التعاون الاقتصادي مع تونس، خاصة من خلال العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.



وجدد السفير الأمريكي التأكيد على مواصلة بلاده دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وفي سعيها لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعافي اقتصادها.