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الرئيس السورى لنظيره الفلسطينى: نقدر موقفكم فى كارثة الزلزال المدمر

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القاهرة - سامية سيد -  تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم /الخميس/، برقية من نظيره السورى بشار الأسد، شكره فيها على تعزيته بضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا. 

وجاء في برقية الأسد: "باسمي وباسم الجمهورية العربية السورية حكومة وشعبا أتقدم إليكم بجزيل الشكر على خالص تعازيكم بضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا في السادس من شهر فبراير". 


وقال: "إن الشعب السوري يقدر موقف فلسطين التي أظهرت حسا إنسانيا وأخلاقيا عاليا، وبادرت إلى الوقوف إلى جانبه في محنته"، متمنيا أن يجنب الله فلسطين كل مكروه أو أذى. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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