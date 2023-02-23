شكرا لقرائتكم خبر عن النواب اللبنانى يدعو لجلسة مشتركة للجان النيابية لدراسة مشروعات قوانين الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، إلى عقد جلسة مشتركة لعدد من اللجان النيابية، صباح الثلاثاء المقبل؛ لدراسة عدد من مشروعات القوانين.