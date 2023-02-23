شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تطالب بردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه الممنهجة بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجزائرعن إدانتها الشديدة للعدوان الذى ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلى على مدينة نابلس الفلسطينية وأهلها، مخلفة العديد من الشهداء والجرحى بين المواطنين الفلسطينيين.

وطالب مندوب الجزائر لدى جامعة الدول العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للأمم المتحدة للتدخل العاجل بغية وضع حد للتصعيد الخطير الذي تفرضه قوات الاحتلال وضمان حماية دولية فعلية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الجزائر التي تجدد تضامنها الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، تؤكد ضرورة العمل على تفعيل قرارات الشرعية الدولية لردع ومحاسبة المحتل على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى وإجباره على الانخراط في مسار سياسي جدي يفضي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي ترتكز عليه مبادرة السلام العربية.