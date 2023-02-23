شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية لمناقشة اعتداءات إسرائيل على نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على نابلس، وذلك بناء على طلب من دولة فلسطين.

وكان قد أعلن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إنه بناء على توجيهات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تم اليوم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورة غير عادية بأقصى سرعة ممكنة، لبحث التحرك العربى والدولى لمواجهة العدوان الإسرائيلى الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير الفلسطينى فى تصريحات لوكالة "وفا" الرسمية إن "الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى ضد هذا العدوان الإسرائيلى المستمر والمتصاعد والذى نتج عنه اليوم الأربعاء ارتكاب مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين".

وشدد، أنه "لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقى إلى مستوى هذا الحدث الكارثى غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحّدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطينى ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة".

وأكد أن "الهجمة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى من قبل حكومة يمينية إرهابية تتطلب تحركا سريعا لاتخاذ إجراءات لمنع استمرار هذه الجرائم اليومية بحق شعبنا، والضغط الفورى لوقف الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال برئاسة نتنياهو ومساعديه قطعان المستوطنين، بحق أبناء شعبنا".