شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين: يجب انتهاء الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، على ضرورة انتهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك في كلمة لوزير خارجية فلسطين - خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، اليوم الخميس - بمشاركة وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالعاصمة الأردنية عمان.

وأكد المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يعطل العمل الفلسطيني ويؤثر على الاقتصاد، وأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل ستسهم في إنقاذ سوق العمل الفلسطيني، وأن الحكومة تعمل من أجل تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

ودعا من لم يزر فلسطين أن يقوم بزيارتها للاطلاع على التنمية التي يقوم بها الشعب الفلسطيني رغم الاحتلال، لافتا إلى أن مثل هذه الزيارات تمثل دعما لصمود الشعب الفلسطيني.

وينعقد الاجتماع بعمان، تنفيذاً لقرارات مؤتمر العمل العربي في دورته "48"، المنعقد في القاهرة في سبتمبر 2022، والذي أوصى بدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والإسهام في اجتماع دعم التشغيل.

وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني في نوفمبر 2020، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين "2021-2025"، وأطلقها لاحقا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي عقد في رام الله في مارس 2021، ولها ثلاثة أهداف هي: دعم برامج تقوية حوكمة وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل، ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور وصمود القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة للشباب الفلسطيني.