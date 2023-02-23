شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء أبوغزالة: ممارسات الاحتلال الإسرائيلى أثرت على سوق العمل الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدُّول العربيَّة هيفاء أبو غزالة أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أثرت على سوق العمل الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ألقاتها هيفاء أبوغزالة نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، اليوم الخميس، بمشاركة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالعاصمة الأردنية عمان.

وقالت الأمين العام المساعد إن الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني عمل على زيادة البطالة في سوق العمل الفلسطيني.

وأضافت أن الجامعة العربية حريصة على دعم العمالة الفلسطينية في كافة المجالات، موجهة الشكر والتقدير للأردن على استضافة هذا الاجتماع المهم.

وأشارت إلى أن الجامعة العربية ستعمل مع الشركاء من أجل تحقيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل ودعم العمالة الفلسطينية.