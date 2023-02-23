المركز السورى للزلازل: تسجيل 68 هزة جميعها أقل من 4 درجات

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطني السوري للزلازل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 68 هزة ضعيفة جميعها أقل من 4 درجات.

وذكر المركز في بيان، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء السورية ( سانا)- ان الهزات توزعت على الشكل التالي 47 هزة في منطقة لواء إسكندرون، تراوحت قدورها بين 1.7 و3.7 درجة، 3 هزات غرب بيروت في البحر المتوسط بقدر 4 و2.1 و 2.4 وعلى بعد 37 كم و63 كم عن مدينة بيروت، 4 هزات على الحدود السورية التركية بقدر تتراوح بين 2.3 و2.9 درجة، 14 هزة ضعيفة ضمن البر التركي.

وأشار المركز إلى أن الوضع العام الحالي هو حدوث متباعد للهزات المتوسطة، مع استمرار تسجيل الهزات الضعيفة.