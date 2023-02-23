شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب وطفل فلسطينيين متأثرين بجروح أصيبا بها من الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت المصادر إن الطفل محمد سامي أبو العمرين من مخيم "جباليا"، استشهد متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال استهداف قوات الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين، كانوا يتظاهرون بشكل سلمي، قرب السياج العنصري الفاصل شرق البلدة، قبل عامين.

وأضافت أن الشاب محمد نبيل فوزي أبو صباح (29 عامًا)، استشهد مُتأثرًا بجروح حرجة جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، قبل نحو أسبوعين في محافظة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء (63 شهيدا) خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ22 الماضية.