شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية السودان يؤكد أهمية انضمام بلاده إلى مجموعة بنك السلام بمنظمة الإيجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور جبريل إبراهيم، أهمية انضمام بلاده إلى مجموعة بنك السلام التي تضم دول منظمة الإيجاد وأهمية الاستفادة من التقنية المصرفية التي ستقدمها المجموعة في مجالات التحويلات وتطوير النظام المصرفي وحل مشاكل القطاع غير الرسمي في المجال المصرفي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم بالسفير عيسى خيري روبله سفير جيبوتي بالخرطوم بحضور عبد القادر محمد أحمد رئيس مجموعة بنك السلام بجيبوتي والوفد المرافق له.

وأكد السفير الجيبوتي ضرورة مشاركة دخول السودان في مشروع مجموعة بنك السلام والتي مقرها الصومال وتضم جميع دول الإيجاد.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجموعة بنك السلام، أن المجموعة تستهدف تفعيل التعاون المصرفي والمالي بين الأعضاء بجانب تنشيط المجال التجاري والعقاري حيث سيتم إنشاء مصرف إسلامي عالمي متكامل.

وأشار رئيس المجموعة إلى أن رأس المال المطلوب هو 100 مليون دولار في حده الأقصى و50 مليون دولار في حده الأدنى، مثمنا في الوقت ذاته نتائج اللقاء الذي وصفه بالإيجابي والذي عقده مع محافظ البنك المركزي السوداني حول دخول السودان للمجموعة.