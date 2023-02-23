شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تستدعى الناخبين فى 13 مايو لانتخاب برلمان ومجالس بلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادق مجلس الوزراء الموريتاني، على مشروع مرسوم يقضي باستدعاء الناخبين من أجل انتخاب المستشارين الجهويين والمستشارين البلديين.

وذكرت الحكومة، في بيان صدر في ختام الاجتماع الأربعاء، أنه تقرر استدعاء الناخبين يوم 13 مايو القادم لانتخاب المستشارين المحليين والبلديين وتحديد المواعيد النهائية للترشحات وتزكيتها، وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والجدول الزمني الذي اقترحته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو القادم لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب اكثر من 200 مجلس بلدي و15 مجلسا إقليميا للمحافظات الخمسة عشر.

وتتوقع لجنة الانتخابات تسجيل 900 ألف ناخب جديد ضمن الإحصاء الانتخابي المتواصل حاليا ليصبح المجموع أكثر من 3 ملايين و400 ألف ناخب.

وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.