شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي فلسطيني يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي الانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو، الأربعاء، مع ممثل الاتحاد الأوروبى لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورجسدورف العديد من القضايا السياسية على الساحة الفلسطينية، واستمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها العدوانية، وآخر التطورات المتعلقة بمطالبة الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي لإسرائيل بوقف إجراءاتها العدوانية أحادية الجانب.

وأكد أبو عمرو لممثل الاتحاد الأوروبي، ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس، وضرورة مواصلة الضغط الأوروبي على إسرائيل في هذا السياق.

كما أكد أبو عمرو لبورجسدورف ضرورة اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، ودعم الجهد الفلسطيني لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وضرورة العودة للتركيز على الأفق السياسي حماية لحل الدولتين.

من جانبه، أكد بورجسدورف ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة، واستعداد دول الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بحل الدولتين، وإجراء الانتخابات، وتقديم الدعم المالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني.