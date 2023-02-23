وكالة الأنباء المغربية: الملك محمد السادس تعرض لنزلة برد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس، تعرض لنزلة برد ، ولهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص بالملك بأخذ فترة راحة طبية وتفادى السفر لبضعة أيام، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

يذكرأن، أعلن الديوان الملكى المغربى، فى 16 يونيو 2022، إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا دون أعراض، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب.

وقال الدكتور لحسن بن اليمنى الطبيب الشخصى للملك، وفق بيان للديوان الملكى، إن الطبيب حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.