شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء مجزرة "نابلس" إلى 11 شخصا بعد استشهاد مسن فلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية / مساء اليوم الأربعاء / استشهاد المسن عنان شوكت عناب (66 عاما)، متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلى على نابلس صباحا، ما يرفع حصيلة المجزرة الإسرائيلية إلى 11 شهيدا.

وأوضحت الوزارة أن الشهيد عناب أصيب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء الليلة عن استشهاده.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين حينها، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.



وباستشهاد عناب، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 62 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.