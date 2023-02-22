شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ومحاولة للهجرة غير الشرعية ونجدة وإنقاذ 67 شخصا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الأربعاء - أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط《المناطق البحرية بصفاقس 》وإقليم الحرس البحري بالساحل « المناطق البحرية ببنزرت » و إقليم الحرس البحري بالساحل « المنطقة البحرية بنابل» تمكنت من إحباط 3 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 67 شخصا (27 تونسيا و 40 من جنسيات جنوب الصحراء) بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



وأضاف أن الإدارة العامة للحرس الوطني تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية و التصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.