شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 6 إرهابيين من تنظيم "داعش" في نينوى شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال 6 إرهابيين من داعش، وضبط أسلحة في محافظة نينوى شمال البلاد.



وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، ألقت قوة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعملية نوعية، القبض على 6 إرهابيين في محافظة نينوى من عصابات داعش".



وأضاف البيان أنه: "تم العثور على كدس للعتاد بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود قنابل هاون مخبأة تحت الأرض، وتم استخراج أكثر من 350 قنبلة".