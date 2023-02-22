شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل دعم المشاريع التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأربعاء، مع سفيرة الاتحاد الأوربي لدى الصومال تينا إنتلمان، دعم المشاريع التنموية للاتحاد الأوربي في الصومال.



وقال رئيس الوزراء الصومالي - خلال اللقاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن "المشاريع التنموية التي ينفذها الاتحاد في الصومال ينبغي أن تستند إلى أولويات الحكومة في الوقت الحالي، وخاصة في المناطق المحررة التي يحتاج سكانها المحليون إلى الخدمات الأساسية".



من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوربي مواصلة الاتحاد برامجه التنموية لدعم الصومال، مشيرة أنهم "سيلعبون دورا رئيسا في استقرار المناطق المحررة من براثن مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة".