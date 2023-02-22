شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلة «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تحاصر منازل شباب فلسطينيين في نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين اندلعت بالقرب من البلدة القديمة في نابلس، والتي تحتوي على المنطقة التجارية الرئيسية وتعتمد عليها البلدات المجاورة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تحاصر في الوقت الحالي منزل مجموعة من الشباب، الذين تسعى سلطات الاحتلال للقبض عليهم، إلا أنهم حتى الآن لم يتمكنوا من إقناعهم بتسليم أنفسهم، رغم محاصرة منازلهم بشكل كلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلًا وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بارتفاع عدد شهداء نابلس إلى 10 أشخاص على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تجاوز عدد الجرحى الـ100 شخص.