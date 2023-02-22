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الهلال الأحمر الكويتي: تسيير 12 شاحنة إغاثة إلى تركيا وسوريا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الأربعاء، تسييرها 12 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والطبية إلى تركيا وشمال سوريا لمساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين.


وقالت الأمينة العامة في الجمعية مها البرجس - في تصريح - إن "القافلة محملة بالبطانيات والخيام والأجهزة الكهربائية والبيوت الجاهزة وهي جزء من مساعدات حكومة وشعب الكويت إلى الشعبين التركي والسوري بشمال سوريا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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