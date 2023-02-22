شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الكويتي: تسيير 12 شاحنة إغاثة إلى تركيا وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الأربعاء، تسييرها 12 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والطبية إلى تركيا وشمال سوريا لمساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين.



وقالت الأمينة العامة في الجمعية مها البرجس - في تصريح - إن "القافلة محملة بالبطانيات والخيام والأجهزة الكهربائية والبيوت الجاهزة وهي جزء من مساعدات حكومة وشعب الكويت إلى الشعبين التركي والسوري بشمال سوريا".