شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل وإصابة 2 أخرين في انفجار لغم بريف دير الزور فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل طفل وأصيب اثنان آخران جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي "داعش" في منطقة الحسينية بريف دير الزور الشمالي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الدكتور مدير الهيئة العامة لمستشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة قوله، إنه وصل إلى المستشفى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عاماً، أحدهم متوفى عمره 11 عاماً نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن.



ويتعمد إرهابيو "داعش" كغيرهم من التنظيمات الإرهابية قبل اندحارهم من المناطق التي كانوا ينتشرون فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات، وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.