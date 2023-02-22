شكرا لقرائتكم خبر عن #يوم_بدينا.. ماذا تعرف عن يوم التأسيس السعودي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُصادف اليوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير، ذكرى يوم التأسيس السعودي، والتي تحتفل بها المملكة العربية السعودية للعام الثاني، حيث أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في يناير من العام الماضي، قرارًا بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية من كل عام، احتفالًا بتأسيس الدولة السعودية قبل 3 قرون، والتي بدأت ومهدت طريق المجد في الدولة السعودية الثالثة، وتأكيدًا على البطولات التي قدمها الآباء والأجداد المؤسسون. وخصصت حكومة المملكة عددًا من الفعاليات احتفالًا باليوم التاريخي، تتضمن ألعابًا نارية ومؤثرات صوتية وعروضًا تتحدث عن تاريخ السعودية. هذا وتطلق عدد من المحلات والسلاسل التجارية عروضًا وتخفيضات احتفالًا بهذا اليوم المُميز، والذي يصفه السعوديون بيوم العزة والشرف.



ويحتفل ”الخليج 365” مع الأشقاء بهذه الذكرى المُتميزة في تاريخ المملكة، انطلاقًا من علاقات ثنائية مُتميزة على مر العصور، من خلال عدد من التقارير واللقاءات الصحفية وأكثر من إنفوجراف بمعلومات مُختصرة وواضحة حول بعض ما يُميز هذا اليوم لدى الأشقاء، وهنا نستعرض الأهداف الرئيسية التي دفعت المملكة لإحياء هذه الذكرى، وأبرز ما يُميز اليوم، إضافة إلى مراحل الدولة السعودية.

5 أهداف رئيسية لإحياء هذه الذكرى:

• الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية.

• الاعتزاز بصمود الدولة السعودية الأولى والدفاع عنها أمام الأعداء.

• الاعتزاز باستمرار الدولة السعودية واستعادتها لقوة جذورها وقادتها.

• الاعتزاز بالوحدة الوطنية للمملكة التي أرساها الملك عبدالعزيز آل سعود.

• الاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبدالعزيز في تعزيز البناء والوحدة.

3 أحداث بارزة تُميز اليوم:

• الإمام محمد بن سعود يتولى الحكم في الدرعية.

• تأسيس الدولة السعودية الأولى وتحقيق الاستقرار ووحدة الشعب.

• توحيد الثقافة والعلوم وتحقيق الازدهار.

مراحل الدولة السعودية:

1139 هـ / 1727 م .... تأسيس الدولة السعودية الأولى (يوم التأسيس).

1319 هـ / 1902 م .... تأسيس المملكة العربية السعودية (اليوم الوطني).

850 هـ / 1446 م .... تأسيس الدرعية.

1240 هـ / 1824 م .... تأسيس الدولة السعودية الثانية.

1351 هـ / 1932 م .... توحيد المملكة العربية السعودية.