شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الصومالي يصادق على مقترح قانون مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادق أعضاء مجلس الشيوخ الصومالي اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مقترح قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، بشأن مكافحة الإرهاب.



وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن جلسة التصويت، التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الصومالي علي شعبان إبراهيم، انعقدت بحضور 35 نائبا من أصل 54، لافتة إلى أنه صوت لصالح المصادقة على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطنية 31 عضوا، فيما عارضه ثلاثة، وسكت عنه نائب واحد.



وأعرب كل من وزير الدولة بوزارة الأمن الداخلي محمد علي حغا، والمدير العام بجهاز الأمن والمخابرات الوطنية مهد محمد صلاد، عن شكرهما وتقديرهما لنواب مجلس الشيوخ على إقرارهم لقانون الجهاز.



وسيكون مقترح قانون مكافحة الإرهاب ساريا بعدما يوقعه الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود.