شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين فى نابلس برصاص الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية متواصلة منذ الصباح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

ووجه سكان نابلس مناشدات للهلال والصليب الأحمر للتدخل لإنقاذ عشرات الطلبة والمعلمات في المدرسة النظامية بنابلس.

وكان جيش الاحتلال قد أرسل تعزيزات إضافية للقوات الخاصة التي اقتحمت البلدة القديمة، بعد وقوع اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن عبوتين ناسفتين انفجرتا في قوات الاحتلال، وإن هناك إصابات خطيرة في صفوفها.. وحلقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق البلدة القديمة خلال الاقتحام الذي لم ينته حتى الان.

كما أشارت القناة الـ 14 الإسرائيلة إلى أن العملية تدار في (نابلس) من مقر عمليات جهاز الأمن العام.