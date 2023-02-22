شكرا لقرائتكم خبر عن رغم المطالب الأمريكية بالتهدئة.. الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، منزلين في منطقتين مختلفتين بالضفة الغربية المحتلة، رغم مطالب الإدارة الأمريكية لحكومة بنيامين نتنياهو بالتهدئة، لنزع فتيل انفجار متوقع للأوضاع بالقدس والضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال هدمت منزلا في قرية "الولجة" شمال غرب محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وقال الإعلامي إبراهيم عوض الله "إن الاحتلال أغلق المنطقة واندلعت مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق".

وفي محافظة "أريحا"، هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين في قرية "الديوك التحتا"، بحجة البناء بدون ترخيص.

وهدمت سلطات الاحتلال - منذ بداية العام الجاري - سبعة منازل بالقرية ذاتها، 6 منها في يوم 25 يناير الماضي.