شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجي" يؤكد دعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الثلاثاء، دعم المجلس لكافة الجهود الأممية المبذولة والهادفة لتمديد الهدنة، والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني.



جاء ذلك خلال لقاء البديوي مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، في مقر الأمانة العامة بالرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.



وأشاد البديوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية داخل المحافظات اليمنية، بما يسهم في دعم تنمية واستقرار اليمن لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني.