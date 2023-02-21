شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان وسلوفاكيا تبحثان مجالات التعاون الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء للتشريع والتخطيط الاستراتيجي في سلوفاكيا ستيفن هولي، مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وفرص تبادل الخبرات والتنوع الاستثماري في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي للبنى الأساسية والتعمير والتحول الرقمي والتصنيع عبر توظيف أحدث النظم والهياكل التقنية والذكاء الصناعي.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اللقاء شهد تناول تجربة سلوفاكيا في تطوير برامج الحدّ من انبعاثات الكربون وتنمية الصناعات الخضراء وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وبعض التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.