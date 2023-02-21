شكرا لقرائتكم خبر عن سفير عُمان لـ"الخليج 365": ما تشهده السعودية من تطور إضافة لإنجازات دول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير سلطنة عمان بالقاهرة السفير عبد الله الرحبى، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، إن "يسرني أن أتقدم بالتهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة تأسيس المملكة، متمنين دوام الازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأشار الرحبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى ما تشهده المملكة من تقدم كبير وازدهار في إطار تنفيذ خطة 2030، معربا عن فخره واعتزازه بهذه الإنجازات التى تُعد إضافة لإنجازات دول الخليج العربي بل وللأوطان العربية ككل.

وعن العلاقات التى تجمع السلطنة والسعودية، قال الرحبى إن العلاقة بين سلطنة عمان و المملكة العربية السعودية تشهد تطورا مستمرا مع باقي دول الخليج العربية في إطار مجلس التعاون الخليجى، لافتا إلى أن هذه العلاقة أسهمت في استقرار المنطقة والتعاون الذي من شأنه تحقيق مزيد من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي بين دول الخليج و هذا بلا شك ينعكس أيضا بشكل ايجابي على العلاقات العربية.

من الجدير بالذكر، أن هذا اليوم هو الذى أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود قبيل نحو ثلاثمائة عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز في تعزيز البناء والوحدة. وفق بيان من السفارة السعودية بالقاهرة .

ومن كلمات الملك سلمان عن هذا اليوم الذى يمثل ذكرى مهمة لكل السعوديين، نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1727م، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وأيضا قال "إن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل".