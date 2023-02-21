شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت يهنئ السعودية بـ"يوم التأسيس".. ويؤكد لـ"الخليج 365": ذكرى فخر واعتزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير دولة الكويت لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير غانم صقر الغانم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية الذى تحتفل به المملكة غدا الأربعاء، تحت شعار" يوم بدأنا"، إن هذه الذكرى تجسد مسيرة تطور وتقدم عمرها ثلاثة قرون منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود.

وأكد الغانم، فى تصريحاته، أن هذه الاحتفالية ترمز إلى العمق التاريخى والحضارى والثقافى للمملكة العربية السعودية .

أضاف السفير الكويتى، فى تصريحاته الخاصة، إن هذه الاحتفالية بمناسبة يوم التأسيس تمثل مصدر اعتزاز وفخر بما تم إنجزته وحققته المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية وتوحيد المملكة؛ ومن ثم الانطلاق إلى ما نراه اليوم من مكانة مرموقة تتبوأها المملكة فى شتى المجالات .

وأعرب السفير الكويتى فى سياق هذه المناسبة، عن خالص التهانى للمملكة حكومة وشعبا ولقيادتها ممثلة فى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، متنميات دوام الازدهار والتقدم للمملكة والسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الناجحة 2030.

واستكمل السفير الكويتى تصريحاته قائلا: فى مثل هذه المناسبة نستذكر بكل اعتزاز العلاقات الأخوية التاريخية التى تجمع قيادتى وشعبى الكويت والمملكة العربية السعودية، هذه العلاقات التى تمثل ـ على مستوياتها كافة ـ نموذجا يحتذى سواء على المستوى الخليجى أو العربى بشكل عام.

من الجدير بالذكر، أن هذا اليوم هو الذى أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود قبيل نحو ثلاثمائة عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز في تعزيز البناء والوحدة. وفق بيان من السفارة السعودية بالقاهرة .

ومن كلمات الملك سلمان عن هذا اليوم الذى يمثل ذكرى مهمة لكل السعوديين، نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1727م، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وأيضا قال "إن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل".

وفى السياق نفسه، أكد ولى العهد السعودى الأمير بن سلمان أن المملكة لديها عمق تاريخى، موغل بالقدم ويتلاقى مع الكثير من الحضارات ، مضيفا:"إن الكثير يربط تاريخ جزيرة العرب بتاريخ قصير جدا والعكس فإننا أمة موغلة فى القدم".