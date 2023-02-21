شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيع هاتف آي فون واحد "الجيل الأول" في مزاد بمبلغ 63،356.40 دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيع هاتف آي فون واحد (الجيل الأول) في مزاد بمبلغ 63،356.40 دولار، أي أكثر من 100 مرة من سعره الأصلي.

ويرجع تاريخ الهاتف إلى 2007، وظهر في المعرض داخل علبته الأصلية وكان من المتوقع أن يباع بـ 50،000 دولار، ولكن تجاوز هذا التقدير بأكثر من 13،000 دولار.



وتم تقييم الهاتف الأصلي من قبل صاحبته الأولى كارين غرين في 2019. ونظرًا لأن سعته 8 غيغابايت وليس 4 غيغابايت ولم يتم فتحه حتى الآن، تم تقدير قيمته بنحو 5000 دولار بخاصة أنه ما زال بعلبته مختومًا.

وبدأت العرض بسعر 2،500 دولار وبعد رفع السعر من قبل 27 عرضًا، بيع الهاتف يوم الأحد الماضي، حسب ما ذكره موقع "سي بي أس" الإخباري.

وحصلت غرين على آي فون في 2007 هدية من أصدقائها بعد حصولها على وظيفة جديدة، لكنها قررت عدم فتحه، قائلة: "لم أرد التخلي عن هاتفي القديم، واعتقدت أنه كونه آي فون، فلن يصبح قديمًا أبدًا"، ومن المرجح أن أصدقائها اشتروا الهاتف بمبلغ يتراوح بين 499 إلى 599 دولارًا آنذاك.



يذكر أن أول جهاز آي فون تم الكشف عنه في 9 يناير (كانون الثاني) 2007 من قبل ستيف جوبز، وأصبح متاحًا للشراء بعد نحو خمسة أشهر.