شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد لوزير لبنانى ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس العراقى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، فى قصر بغداد، وزير العمل اللبنانى مصطفى حسين بيرم والوفد المرافق له، وأكدت الرئاسة العراقية فى بيان لها أن اللقاء تطرق لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتأكيد على ضرورة الارتقاء بها لتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

أوضح الرئيس العراقى فى بيان صحفى أن بغداد تقف إلى جانب لبنان، معبرًا عن الثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز المرحلة الراهنة.

وأكد الرئيس العراقى أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان من خلال تبادل الزيارات والخبرات سيما فى مجالات العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهنى لما يشكله هذا من أهمية فى رفد أسواق العمل بذوى الاختصاص.

بدوره أكد الوزير اللبنانى بيرم أن العلاقة بين لبنان والعراق حكومة وشعبًا هى علاقة تطورت بالتواصل وتأكدت بالظروف الصعبة، كما عبّر عن الأمل بتعزيزها لتيسير إجراءات العمل للبنانيين فى العراق وللعراقيين فى لبنان، ومشيرًا إلى أن العراق كان ومازال مؤازرًا ومساندًا ومتضامنًا مع قضايا لبنان المشروعة، متمنيًا دوام علاقات الأخوة والتعاون الثنائي.