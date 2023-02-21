شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: السعودية حققت إنجازات حضارية وتنموية عززت مكانتها الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن المملكة العربية السعودية حققت إنجازات حضارية وتنموية بارزة، شملت مختلف الميادين والمجالات، وبصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولى.

وأعرب أمير الكويت في برقية التهنئة التي أرسلها، اليوم الثلاثاء، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية- عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية الحميمة التي تجمع الأسرتين الكريمتين وديمومتها على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوثقى التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ودعا أمير الكويت المولى- تعالى- أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية؛ لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.