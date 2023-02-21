شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تعتزم إعادة تنظيم التجارة والأسواق وإطلاق حزمة إصلاحات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال العوادي ـ في تصريح لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عازمة على تطبيق حزمة من الإصلاحات الجديدة، فضلا عن الحزمة الأخرى التي جرى أطلقها خلال الأشهر الماضية.

وأضاف الناطق "منذ عام 2003 وحتى الآن أكثر من 20 عاما السوق التجاري وآليات التعامل بالبنك المركزي وبيع العملة والتجارة تسير وفق نظام معين إلا أن هذا النظام بدأ يتلكأ ويرتبط بالملف السياسي العالمي وتطورات المنطقة، وبالتالي يجب أن تتم عملية التصحيح على الفور ".