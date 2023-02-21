شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يطالب بإدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بالعمل بشكل فوري على إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وأوضح الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن التنسيق بين الحوثيين وتنظيمي "داعش، والقاعدة" هو امتداد لعلاقة نظام طهران بهذه التنظيمات الإرهابية، واستخدامها ضمن مشروعه للسيطرة على المنطقة، كما أنه يحقق مصلحة الطرفين في إضعاف الدولة وتوسيع رقعة الفراغ الأمني، واستهداف دول الجوار، وتهديد المصالح الدولية.

وأشار الإرياني إلى أن معلومات استخباراتية كشفت عن إطلاق الحوثيين التابعة لإيران عنصرين من تنظيم القاعدة هما (القعقاع البيحاني، موحد البيضاني) في 14 فبراير الجاري، ما يؤكد التنسيق والتخادم بين الطرفين برعاية إيرانية.