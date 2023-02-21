شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يترأس اجتماعا للجنة المنبثقة عن القيادة الفلسطينية لمتابعة آخر التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، مساء الاثنين اجتماعًا للجنة المنبثقة عن القيادة الفلسطينية لمتابعة التطورات الأخيرة، على ضوء الاتصالات الهامة الجارية مع الأشقاء العرب والجانبين الأمريكي والإسرائيلي.