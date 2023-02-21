شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يترأس اجتماعا للجنة المنبثقة عن القيادة الفلسطينية لمتابعة آخر التطورات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، مساء الاثنين اجتماعًا للجنة المنبثقة عن القيادة الفلسطينية لمتابعة التطورات الأخيرة، على ضوء الاتصالات الهامة الجارية مع الأشقاء العرب والجانبين الأمريكي والإسرائيلي.
ووضع عباس الحضور في صورة آخر التطورات المتعلقة بهذه الاتصالات.
وأكد الجميع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية، وضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب، وفتح أفق سياسي وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدين بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.