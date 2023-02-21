شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الهزة الأرضية التى ضربت انطاكيا التركية شعر بها سكان عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل العراقية الاثنين، أن الهزة الأرضية التي ضربت تركيا اليوم، شعر بها المواطنون في إقليم كردستان وبعض المحافظات العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الوزارة العراقية أن" مراصد الزلزال في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في تمام الساعة 08:4:29 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة أنطاكيا جنوب وسط تركيا" حيث تم الشعور بها من قبل المواطنين في مدن إقليم كردستان وبعض المحافظات العراقية.



ودعت الهيئة العامة للاحوال الجوية والرصد الزلزالي بحسب البيان" المواطنين العراقيين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة".